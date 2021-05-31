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На станции "Каланчевская" МДЦ-2 открылась новая платформа

15:16
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Старые платформы и пути закроют на реконструкцию

Железнодорожники начали подготовку к новому этапу реконструкции участка МЦД-2 "Каланчёвская-Курская". Уже через месяц поезда здесь будут ходить только в реверсивном режиме.

Пускать составы планируют по четвёртому главному пути, чередуя направления "Нахабино" и "Подольск". Посадка и высадка пассажиров будет проходить на новой платформе "Каланчёвская". Её открыли в минувшие выходные. Старые платформы и пути закроют на реконструкцию. Поездов дальнего следования на этом участке больше не будет. Их перевели на новый вокзал "Восточный". Всё это необходимо для полноценной работы МЦД-2 и запуска МЦД-4.

"Будет проведена работа еще по трем пролетным строениям моста, двухпутным строениям моста, также продолжается работа по подземному вестибюлю станции "Каланчевская". В перспективе этот участок объединит в себя существующий второй диаметр и перспективный четвёртый - на направлении от "Железнодорожного" до "Апрелевки", - сказал Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

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Станция "Каланчевская" МЦД-2
Станция "Каланчевская" МЦД-2
Станция "Каланчевская" МЦД-2
Станция "Каланчевская" МЦД-2
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