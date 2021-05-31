В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз

В партии отмечают рекордно низкое число жалоб

Почти 12 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Подсчёт результатов всё ещё продолжается, отмечает "ТВ Центр".

Как заявили в федеральном оргкомитете, в этом году голосование прошло при рекордно низком числе жалоб. Сделать процедуру максимально прозрачной помогли новейшие технологии, в том числе электронные ключи шифрования, которые нельзя взломать. В большинстве регионов отдать свой голос за кандидата можно было через интернет. Все предварительные результаты сразу же публиковались на официальном сайте.

"Электронное голосование оправдало своё применение по двум причинам: это скорость, возможность быстро выразить своё мнение, и второе – сокращение количества жалоб. Если в Пермском крае пять лет назад было 400 жалоб, то сейчас их всего четыре, потому что электронный формат предполагает быстрое реагирование и возможностей для разных трактовок заметно меньше", - заявил Александр Карелин, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии "Единая Россия".

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