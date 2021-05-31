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Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске

14:21
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Молодой человек скончался в больнице

Полицейского, который смертельно ранил в голову 19-летнего юношу при задержании в Новосибирской области, отправили под стражу.
В Новосибирске умер мужчина, раненный в голову сотрудником ДПС

Решение вынес центральный районный суд Новосибирска, об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В отношении дорожного инспектора возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий.

Инцидент произошел вечером 28 мая на одной из автодорог региона. Инспекторы ДПС пытались остановить автомобиль с нарушителями и когда догнали его, 38-летний полицейский непроизвольно выстрелил из табельного оружия в голову одному из находившихся в машине. Раненого молодого человека доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

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