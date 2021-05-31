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МИД предупредил Вашингтон о скорых "неприятных сигналах"

14:13
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Встречи на высшем уровне это не касается

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в понедельник, что в ближайшие дни Вашингтон получит от Москвы несколько неприятных сигналов.
В МИД заявили о "санкционной спирали" против России

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы - я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне - для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни", - цитирует замглавы внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Кроме того, Рябков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что тот намерен обсудить с Владимиром Путиным нарушение в России прав человека. По словам замглавы МИД, повестки для двух стран отличаются.

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