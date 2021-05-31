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Лавров: Россия готова возобновить диалог с НАТО

15:16
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Москва ждет ответ на свои предложения

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но только на основе равноправия, взаимного уважения и баланса интересов. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Португалии Аугушту Сантушем Силвой, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД подчеркнул: далеко не все в Европе придерживаются антироссийской позиции. Многим странам приходится принимать невыгодные для себя решения под давлением из Брюсселя. В частности, это касается украинской темы. Соблюдения минских договорённостей требуют почему-то от Москвы, но не от Киева. "Это абсурдно, все это понимают", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр также заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с Североатлантическим альянсом и ожидает ответ на свои предложения.

"Мы будем готовы возобновлять диалог. Ожидаем ответа на многие наши предложения, которые уже более года рассматриваются в Североатлантическом альянсе, принятие которых могло бы существенно помочь в деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО вплотную к нашим границам", - сказал он.

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