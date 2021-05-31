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В России снизилось число преступлений против несовершеннолетних

14:59
  • понедельник
  • 31 мая 2021

При этом на 4% за год сократилось число сирот

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за 2020 год в стране на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних.
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"На четыре процента снизилось число сирот. Это тоже положительная динамика", - уточнила при этом омбудсмен (стенограмму встречи опубликовал сайт Кремля).

Число обращений в ее аппарат от несовершеннолетних в прошлом году, продолжила Кузнецова, выросло на 36%. Больше жалоб стало по вопросам органов опеки и попечительства.

Вместе с тем уполномоченный заметила, что дети-сироты в три раза чаще становятся жертвами преступных посягательств.

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