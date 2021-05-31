В России снизилось число преступлений против несовершеннолетних

При этом на 4% за год сократилось число сирот

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за 2020 год в стране на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних.

"На четыре процента снизилось число сирот. Это тоже положительная динамика", - уточнила при этом омбудсмен (стенограмму встречи опубликовал сайт Кремля).

Число обращений в ее аппарат от несовершеннолетних в прошлом году, продолжила Кузнецова, выросло на 36%. Больше жалоб стало по вопросам органов опеки и попечительства.

Вместе с тем уполномоченный заметила, что дети-сироты в три раза чаще становятся жертвами преступных посягательств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram