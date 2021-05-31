Участники перестрелки в "Москва-Сити" получили срок

В результате потасовки в 2017 году погиб человек, пятеро пострадали

Пресненский суд Москвы приговорил бывших спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 15 и 16 годам колонии строгого режима.

Дело о перестрелке в "Москва-Сити" рассматривали присяжные, пишет РИА Новости. Исмаилова и Хамидова признали виновными в хулиганстве, покушении на убийство, а также незаконном хранении и ношении оружия.

17 ноября 2017 года в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" во время празднования дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова между посетителями и охранниками произошла драка. В итоге гости заведения открыли огонь по охранникам и скрылись с места происшествия на дорогих иномарках.

В результате инцидента один человек был убит и еще пятеро ранены. Впоследствии полицейские задержали шесть подозреваемых в причастности к стрельбе.

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