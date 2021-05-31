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Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников

15:26
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Эта тема в разных регионах сильно отличается друг от друга

Для российских школьников необходимо организовать бесплатный проезд в общественном транспорте. С такой идеей выступил председатель "Единой России", заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

"Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников", - приводит слова Медведева РИА Новости.

При этом он отметил, что экономическая ситуация в регионах сильно разнится. "В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема", - добавил Медведев.

В понедельник Дмитрий Медведев назвал народной программу "Единой России". Партия подводит итоги предварительного голосования - самого масштабного в истории объединения.

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