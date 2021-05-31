Путин потребовал увеличить уровень локализации российского автопрома

За год показатель должен достичь 80%

Компании российского автопрома должны увеличивать уровень локализации производства. К следующему году показатель должен достичь 80%, заявил президент России Владимир Путин.

"До 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участник процесса, уровень локализации должен выйти на 80%... На сегодняшний день это 53%. От 53% до 80% достаточно большое расстояние. И я вас прошу этому уделять внимание", - сказал российский лидер, открывая производство автомобилей Aurus в Татарстане.

Глава государства подчеркнул, что необходимо работать с каждой из занятых в автопроме российских компаний. В стране их около 100, и каждая из них должна наращивать уровень локализации, приводит слова Путина РИА Новости.

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