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ВОЗ оценила эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19

15:34
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Организация классифицирует мутацию как вызывающую обеспокоенность

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич заявил, что уже имеющиеся в распоряжении организации вакцины эффективны против выявленного в Индии штамма коронавируса B.1.617.
Британский и индийский штаммы коронавируса образовали новую мутацию

"Основываясь на том, что известно, [ВОЗ считает], что вакцины, диагностические средства и терапевтические препараты продолжают быть эффективными против этой разновидности", - приводит слова представителя организации ТАСС.

Вместе с тем Яшаревич заметил, что B.1.617 классифицируется ВОЗ как вариант, вызывающий обеспокоенность, так как он более заразен.

Как добавил спикер ВОЗ, чтобы лучше понять и отслеживать эту разновидность, нужно делать больше целенаправленных секвенирований.

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