Правительство поддержало законопроект о регулировании деятельности IT-гигантов

Компании обяжут открывать представительство в России

Крупные зарубежные IT-компании обяжут открывать филиалы или представительства в России. Положительное заключение по соответствующему законопроекту дала комиссия российского правительства РФ.

"Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект", - цитирует заключение кабмина агентство ТАСС.

Роскомнадзор неоднократно выносил предупреждения в адрес действующих в России IT-гигантов за блокировку некоторых российских СМИ, а также за отказ удалять информацию, нарушающую российские законы. Google, Facebook и Twitter cсуд назначил крупные штрафы.

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