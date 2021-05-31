Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина арестован

Он частично признал вину

Подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге Сергей Болков в понедельник арестован на два месяца, до 29 июля. Такое решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Мужчина частично признал свою вину. "Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел ее", — приводит РИА Новости слова Болкова.

9-летняя девочка получила тяжелое ранение во время стрельбы, которую накануне прямо из окна своей квартиры открыл по прохожим мужчина, вооруженный охотничьим карабином. Ранение также получил сотрудник Росгвардии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

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