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Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не вел прицельный огонь

17:57
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы

Суд в Екатеринбурге в понедельник арестовал на два месяца Сергея Болкова, который накануне стрелял по прохожим из охотничьего карабина со своего балкона. Ранения получили двое, в том числе 9-летняя девочка. Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавших могло быть намного больше - мужчина успел выстрелить более 40 раз. На суде он признал вину и даже утверждал, что ни в кого не целился. Тем не менее, Болкову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина арестован

На кадрах оперативной съемки - последствия штурма квартиры, откуда вел беспорядочную стрельбу 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Болков. Он оказал вооруженное сопротивление бойцам СОБРа. На щите следы от пуль. На асфальте - задержанный. В состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственный комитет опубликовал видео его допроса.

В ногу ранен сотрудник вневедомственной охраны, который одним из первых оказался на месте и, по словам очевидцев, пытался уговорить стрелявшего сдаться. Еще одна пуля попала в живот девятилетней девочке, сидевшей с отцом в машине.  В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сейчас она в реанимации.

Известно, что больше 10 лет назад Сергея Болкова уволили из милиции. Соседи рассказали, что в последнее время он работал охранником. Часто употреблял алкоголь и в такие моменты становился агрессивным. Есть информация, что из-за этого несколько дней назад от него к родственникам переехала супруга.

По словам очевидцев, перед тем, как открыть стрельбу с балкона, злоумышленник пытался взять в заложники работника соседнего магазина. Охотничье ружье было зарегистрировано. Следователи обнаружили под балконом больше 40 гильз, а в квартире еще около 80 патронов.

На суде, где Сергею Болкову избрали меру пресечения, он заявил, что стрелял не прицельно и не хотел ранить ребенка. "Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел", - сказал он.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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