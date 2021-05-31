Новый скандал: Дания и США следили за европейскими политиками

Слежка, по данным СМИ, осуществлялась с 2012 по 2014 год

Нет согласия в Европейском союзе. Там не затихают шпионские страсти. По данным немецких СМИ, спецслужбы Дании по поручению Агентства национальной безопасности США на протяжении нескольких лет вели слежку за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Особый интерес для шпионов представляли канцлер Германии Ангела Меркель и нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент ещё глава МИД ФРГ.

Совместной спецоперации Агентства нацбезопасности США и спецслужб Дании присвоили кодовое название "Данхаммер". В переводе - рогоз. В мире флоры - это болотная трава с длинным ползучим корневищем. В мире большой политики - шпионский скандал с неприятным душком, когда американские разведчики раскинули свои сети через океан и попытались дотянуться до первых лиц Европы: высокопоставленных политиков Германии, Швеции, Норвегии и Франции. В частности, под колпаком оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, занимавший ранее пост главы МИД Франк-Вальтер-Штайнмайер. Журналистское расследование датского гостелерадио заняло 9 месяцев. Репортерам удалось узнать детали того, как Копенгаген помогал Вашингтону. С аналогичным материалом вышла и немецкая газета Süddeutsche Zeitung:

"Секретное расследование, которое в отчёте проходит под кодовым названием "Операция Данхаммер", позволило АНБ получать данные, используя номера телефонов политиков в качестве параметров поиска. Таким образом, АНБ перехватило всё: от текстовых сообщений до телефонных звонков".

Слежка за высокопоставленными европейскими политиками осуществлялась с 2012 по 2014 год. Ей занималась группа хакеров и аналитиков датской разведки. Спецслужбы Королевства предоставили американцам доступ на станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. Причем, подглядывали и за чужими, и за своими же: в разработке были и датский МИД, и Минфин. Об этом еще в 2013-м году рассказывал так разыскиваемый американскими властями бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Именно после обнародованной им информации правительству Дании представили секретный доклад о сотрудничестве разведчиков Королевства и Вашингтона. Главу датского разведагентства отправили в отставку. Но на международной арене тогда скандал замяли. Европа не стала ссориться с заокеанскими союзниками. Да и сейчас, когда журналисты вытащили на свет новые подробности, комментарии более чем сдержанные. Так, официальный представитель правительства Германии на вопрос о том, продолжит ли Берлин сотрудничество со спецслужбой Дании, заявил, что ему нечего сказать об этом.

Удивительная сдержанность. Наверное, потому что под подозрением на этот раз не вездесущие, с точки зрения запада, российские хакеры, а датские. Это Москву можно обвинять всего лишь на основании хайли-лайкли, а, когда замешаны свои же союзники, оказывается, нужно тщательно разбираться. Вот как прокомментировали ситуацию во французском МИД: "Это очень серьёзно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой".

Резче всех и предметнее высказался министр обороны Швеции. Он подчеркнул: инцидент далеко не исчерпан. "Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и их интересов. А затем мы бы хотели услышать официальную позицию Дании и на тему политического следа произошедшего", - заявил Петер Хульквист.

Министерство обороны Дании занялось своими прямыми обязанностями. Ушло в глухую оборону. От журналистов, задающих неудобные вопросы. Глава ведомства Трине Брамсен решила отделаться переданным в прессу заявлением - правительство не будет комментировать спекуляции в СМИ относительно разведслужб, а позиция властей заключается в том, что нападки на близких союзников Королевства неприемлемы. Рассуждать о том, насколько приемлемо шпионить за союзниками, судя по всему, не готовы и в Вашингтоне. Отмалчиваются.

Джо Байдена европейцы, возможно, и спросят об этом, когда он прилетит в июне в Великобританию и Бельгию на саммиты НАТО и "Большой семерки", но вряд ли сами будут ожидать четкого и внятного ответа. Эксперты же делают ставки, будет ли Байден после этого скандала с таким же рвением пытаться рассказать России что-то о соблюдении прав человека и невмешательстве в дела других государств или чуть поумерит пыл.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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