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Глава МВД Чехии выдал Москве агентов спецслужб

16:40
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Так расценили рассказ Гамачека об эвакуации посольства в России

Работа чешских спецслужб в России под угрозой. Агентурную сеть выдал Москве министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, рассказав об эвакуации работавших под прикрытием сотрудников. Это происходило в преддверии обвинений, выдвинутых Прагой против Москвы – о причастности русских к взрывам во Врбетице, сообщило интернет-издание "Список".
Попавшие под санкции российские дипломаты покинули Чехию

В интервью Чешскому телевидению Гамачек рассказал, как руоководство страны "проводило ночи в министерстве внутренних дел вместе с руководителями спецслужб".

"Мы сделали все возможное, чтобы люди, о которых вы говорите, покинули Россию ни спецбортом, ни на специальных машинах, а так, чтоб российская сторона не знала об их отъезде - ведь иначе им могла грозить не только депортация", - заявил глава МВД.

Бывший заместитель директора Чешской службы внешней разведки Ян Пашурек, комментируя это заявление, подчеркнул: ни один министр не может открыто признавать в средствах массовой информации, что его страна осуществляет какую-либо разведывательную деятельность за границей. Эксперты пришли к выводу: своим заявлением Гамачек помог Кремлю выйти на след чешских агентов в стране.

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