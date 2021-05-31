Минпросвещения скорректирует норму о записи в одну школу братьев и сестер

Законопроект оперативно внесут в Госдуму

Коррективы в норму о приоритетной записи в одну школу братьев и сестер будут внесены оперативно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов согласился, что это положение должно выполняться независимо от места прописки детей. Министр пообещал внести соответствующий законопроект в Госдуму в ближайшее время.

"Особенно то предложение... по поводу записи в школу братьев и сестер: вот эта бюрократия по поводу прописки, я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем", - сказал Кравцов на форуме"Большой семейный совет".

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал федеральный закон о приоритетном зачислении детей в первый класс школы или в детский сад, в которых уже учатся их родные братья или сестры. В законе речь идет о проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детях.

Участники форума "Большая семья" отметили, что пункт о приеме в одно учреждение детей, прописанных на одной площади, создает сложности. И предложили исключить такую норму из закона, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram