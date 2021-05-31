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Тележурналист Евгений Попов победил в предварительном голосовании "Единой России"

17:25
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Созданный им волонтерский штаб помогает решать проблемы округа

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов победил в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержали более 17 тысяч человек.

Тележурналист поблагодарил тех, кто отдал за него голос. "Это значит, что я и моя команда движемся в правильном направлении. На протяжении четырех месяцев мы напряженно работали в округе, помогали людям решать наболевшие проблемы", - заявил Евгений Попов.

Ряд проблем уже удалось решить, однако, как отметил журналист, предстоит еще многое. "Уверен, при поддержке москвичей у нас все получится", - сказал он.

Журналист "России 1" провел сотни личных встреч, ему было передано более 500 предложений и просьб.

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Тележурналист Евгений Попов
Тележурналист Евгений Попов
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