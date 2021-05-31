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Дмитрий Певцов и музыкальные коллективы Москвы приглашают принять участие в творческом флешмобе

17:27
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Для этого достаточно выложить видео с фрагментом песни в соцсети

Народный артист Дмитрий Певцов, а также творческие коллективы из северо-востока столицы записали клип на песню "А знаешь, все еще будет!".

Участники проекта призывают всех присоединиться к музыкальному флешмобу. Нужно выложить в соцсетях видео с фрагментом песни с хештегом #ДеньЗащитыДетейСВАО.

"У нас в Москве так много творческих людей, мы с коллективом "Певцовъ-оркестр" решили поддержать ребят. Получился, на мой взгляд, настоящий гимн оптимизма и веры в лучшее!" – отметил Певцов.

Музыкант Тимур Ведерников указал на социальный эффект этого проекта. "Это объединение людей с помощью музыки, с помощью искусства, которое создает связи между людьми", - сказал он.

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Дмитрий Певцов и музыкальный коллектив
Дмитрий Певцов и музыкальный коллектив
Дмитрий Певцов и музыкальный коллектив
Дмитрий Певцов и музыкальный коллектив
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