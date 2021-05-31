Депутат МГД Киселева: Количество поездок с помощью велопроката в Москве говорит о востребованности услуги

Развитие велосипедной инфраструктуры продолжается

Велопрокат в Москве становится все более востребованной и удобной услугой. Об этом заявила в понедельник депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"В этом году сезон стартовал 6 апреля, и первый миллион был достигнут уже через семь недель после старта сезона", - сообщила парламентарий.

По ее словам, популярность велопроката обусловлена множеством факторов, среди которых интерес к здоровому образу жизни. "Прогулка по столице, где велоинфраструктура развита на очень высоком уровне, является популярным развлечением для всей семьи", - отметила Мария Киселева.

В Москве продолжится развитие велосипедной инфраструктуры, заявила депутат. Так, в этом году на пяти улицах в центре города появились временные велополосы.

"Кроме того, совершенствуется и парковочная инфраструктура города: в этом году в девяти районах Москвы будут установлены велопарковки с пластиковыми накладками", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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