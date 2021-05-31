Патрушев назвал высший приоритет стратегии нацбезопасности

Новая редакция документа определяет высшим приоритетом сбережение народа России

Сбережение народа России – высший приоритет национальной безопасности. Эта цель, которую поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, отражена и в новой редакции стратегии нацбезопасности, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо, прежде всего, добиться повышения доходов российских граждан, создать им комфортную и безопасную среду. Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечат процветание России и формирование справедливого общества.

"Сила нашего государства - это, прежде всего, наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной", - сказал секретарь Совета безопасности в интервью "Российской газете".

Патрушев также отметил, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности определены задачи, направленные на повышение конкурентоспособности России, ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.

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