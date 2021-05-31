В Китае дикие слоны сбежали из национального заповедника

Сейчас их охраняют

В китайской провинции Юннань власти наблюдают за перемещением диких азиатских слонов. По неизвестным причинам несколько дней назад животные решили покинуть привычный район обитания, сообщает "ТВ Центр".

Стадо состоит из 15 особей - шести взрослых самок, трёх взрослых самцов, трёх подростков и трёх детенышей. Они уже переместились на 400 километров к северу и успели причинить серьёзные неудобства местным жителям. На своём пути слоны повредили почти 60 гектаров посевов.

Для предотвращения конфликтов между людьми и гигантскими животными власти создали специальный отряд в составе 450 человек. В их распоряжении вся необходимая техника и даже 3 беспилотных летательных аппарата. Конечная цель - вернуть слонов в национальный заповедник, откуда они и отправились в путешествие.

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