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Тунис разрешил въезд вакцинированным туристам без теста на COVID-19

18:00
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Нужна только справка о прививке в QR-кодом

Тесты на COVID-19 прибывающим в Тунис туристам не понадобятся с 1 июня – при условии, что они прошли вакцинацию от коронавируса. Также освобождены от необходимости проходить ПЦР-тест переболевшие этой инфекцией не менее чем за шесть недель до прибытия, сообщили в АТОР.
Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Тунис

В агентстве напомнили, что ранее такие условия распространялись только на прибывающих в страну регулярными рейсами. Теперь же правила действуют и для пассажиров чартеров. Прошедшим вакцинацию надо лишь предъявить сертификат с QR-кодом.

Туристам без прививок старше 12 лет справка об отрицательном тесте на коронавирус понадобится. Она должна быть выписана не менее чем за 72 часа до прилета. Путешествующие самостоятельно отдыхающие, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие COVID-19, проведут семидневный карантин в отеле, передает РИА Новости.

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