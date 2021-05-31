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Кабмин утвердил экзамен по русскому языку для иностранных рабочих

18:41
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Экзаменоваться придется и желающим получить вид на жительство в России

Иностранцы, желающие получить разрешение на работу в России, будут сдавать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства страны. Соответствующее положение утвердило правительство.
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Знания перечисленных предметов придется продемонстрировать не только приехавшим на заработки. Экзамен будут сдавать также соискатели разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Экзаменуемый будет отвечать на вопросы перед камерой. В случае "незачета" у соискателя будет возможность обратиться в конфликтную комиссию. Тем же, кто успешно пройдет испытания, вручат сертификаты.

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