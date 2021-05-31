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Правительство объяснило отказ от "большого локдауна" в России

18:57
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Отмечены потрясающие возможности мобилизации россиян

Правильным решением назвали в правительстве отказ от "большого локдауна" в период пандемии коронавируса в России. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, российское здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленности показали потрясающие возможности мобилизации.
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"Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал", — цитирует Белоусова РБК.

Вице-премьер отметил слаженную работу медицинского звена. Создавались резервы коек, кислорода, благодаря чему не было необходимости все тотально закрывать. Бизнес и регуляторы также, по словам Белоусова, отрабатывали схемы, благодаря которым удалось не останавливать полностью работу.

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