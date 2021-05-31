Москвичам предложили заменить сигареты на спорт

Евгений Нифантьев заявил о важности пропаганды здорового образа жизни среди молодежи

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев организовал акцию, в рамках которой курильщикам на юге столицы предлагали обменять пачку сигарет на кистевой эспандер, скакалку или футбольный мяч. Акция приурочена к Международному дню без табака.

"Мы хотим, чтобы этот день не прошел незаметно, а действительно стал для кого-то началом новой жизни – с чистыми легкими. Важно, чтобы спорт в их жизни начал вытеснять вредные привычки", - заявил Евгений Нифантьев.

По его словам, необходимо сделать занятия спортом доступными каждому ребенку, независимо от социального статуса его семьи.

"У них должна быть яркая спортивная и творческая жизнь, поэтому мы выступаем за открытие новых кружков и секций для развития их талантов", – отметил Евгений Нифантьев.

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