Лидер "Совета матерей" Буцкая рассказала о нововведениях в детских пособиях

Помощь приобрела адресный характер

В ходе круглого стола ОНФ в понедельник обсуждались изменения в системе предоставления пособий. В дискуссии принимала участие председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

По ее словам, механизмы стали более гибкими, кроме того, минимизируется получение пособий теми, кто скрывает свой реальный доход.

"Помощь приобрела адресный характер, при котором деньги гарантированно попадают к тем, кто в них реально нуждается", - заявила Татьяна Буцкая.

С 1 апреля в силу вступила поправка, согласно которой семьи, которые не приблизились к прожиточному минимуму даже при наличии 50% выплат, имеют возможность претендовать на доплату в 25% и даже в 50%.

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