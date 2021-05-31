Лондон предложил сирийским боевикам наладить сотрудничество с Западом

Представитель британской разведки встретился с главарем террористов

Тесное сотрудничество с Западом и исключение из списка террористических организаций предложил главарю "Джебхат ан-Нусры" (запрещенной в России группировки) представитель британской разведки Джонатан Пауэлл. Встреча состоялась в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе, сообщил дипломатический источник агентству ТАСС.

По данным источника, британская сторона предложила Абу Мухаммеду аль-Джулани объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. Кроме того, главарю террористов рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов - "для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса" и его последующей реабилитации.

Дипломат напомнил странам Запада, быстро забывающим собственный горький опыт: хороших террористов не бывает. А все попытки приручить их и кормить с руки оканчиваются большой кровью.

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