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Лондон предложил сирийским боевикам наладить сотрудничество с Западом

19:36
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Представитель британской разведки встретился с главарем террористов

Тесное сотрудничество с Западом и исключение из списка террористических организаций предложил главарю "Джебхат ан-Нусры" (запрещенной в России группировки) представитель британской разведки Джонатан Пауэлл. Встреча состоялась в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе, сообщил дипломатический источник агентству ТАСС.
Британская разведка предостерегла Россию

По данным источника, британская сторона предложила Абу Мухаммеду аль-Джулани объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество. Кроме того, главарю террористов рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов -  "для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса" и его последующей реабилитации.

Дипломат напомнил странам Запада, быстро забывающим собственный горький опыт: хороших террористов не бывает. А все попытки приручить их и кормить с руки оканчиваются большой кровью.

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