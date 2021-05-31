Макрон и Меркель просят Вашингтон объяснить историю с прослушкой

Объяснений ждут и от Дании

История с прослушкой и слежкой за лидерами европейских стран обеспокоила президента Франции и канцлера Германии. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали власти США и Дании внести ясность по поводу появившейся в датских СМИ информации.

"Мы ожидаем от Дании и США, что они внесут ясность. Нам нужны ответы. Подобные действия недопустимы, когда речь идет о союзниках. Они еще менее допустимы, если говорить о европейских партнерах", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

Президент Франции и канцлер ФРГ отметили, что пока история со слежкой появилась только в СМИ, так что к ней стоит относиться осторожно. Информацию о том, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве с разведкой Дании вела слежку за высокопоставленными должностными лицами стран Европы, распространила датская телерадиокомпания DR. Сообщалось, что объектами шпионажа были, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, передает "Интерфакс".

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