ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон и Меркель просят Вашингтон объяснить историю с прослушкой

20:03
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Объяснений ждут и от Дании

История с прослушкой и слежкой за лидерами европейских стран обеспокоила президента Франции и канцлера Германии. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель призвали власти США и Дании внести ясность по поводу появившейся в датских СМИ информации.
Шпионский скандал: Дания помогала США следить за Меркель

"Мы ожидаем от Дании и США, что они внесут ясность. Нам нужны ответы. Подобные действия недопустимы, когда речь идет о союзниках. Они еще менее допустимы, если говорить о европейских партнерах", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

Президент Франции и канцлер ФРГ отметили, что пока история со слежкой появилась только в СМИ, так что к ней стоит относиться осторожно. Информацию о том, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве с разведкой Дании вела слежку за высокопоставленными должностными лицами стран Европы, распространила датская телерадиокомпания DR. Сообщалось, что объектами шпионажа были, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон
Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.