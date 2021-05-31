Рассекречены документы о зверствах нацистов на Брянщине

Там располагался нацистский лагерь "Дулаг-142"

В Брянске обнаружены останки узников нацистского лагеря "Дулаг-142", где в годы войны погибли до 40 тысяч человек - советских военнослужащих и мирных жителей. Они были погребены в общих могилах. После войны о "фабрике смерти" стали забывать, территорию лагеря занимало режимное предприятие. Рассекретили объект совсем недавно. А сегодня стали доступны архивные документы, которые свидетельствуют о зверствах фашистов.

В песке на глубине двух метров поисковики находят десятки черепов. Границы этой огромной братской могилы только предстоит очертить. С помощью ультрафиолетовой лампы специалисты ищут частицы кожи или волос. ДНК – это шанс для родственников тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

"Дулаг-142" возник после того, как на Брянщине несколько наших армий попали в окружение нацистов. Пленных солдат и офицеров согнали на территорию бывших танковых мастерских. Корпуса превратили в бараки на 1200-1500 человек, внутри поставили четырёхъярусные койки.

Надежде Васильевне было всего 5 лет, когда в ее деревню вошли солдаты вермахта. Вспоминает, как сначала расстреляли тетю, помогавшую партизанам. А саму девочку вслед за мамой под дулом автомата заставили пешком идти в лагерь. Дом нацисты сожгли. Спустя 77 лет Надежда Васильевна и Мария Ивановна, чудом выжившие в "Дулаге", вернулись в это страшное место – возложить цветы.

Физически сильных мужчин и женщин после осмотра врачом отсюда отправляли в Германию – заниматься рабским трудом. Но большинство пленных были истощены, изнурены и под критерии человека, "полезного для третьего Рейха", не попадали. Газовых камер в Дулаге не было, однако массовое истребление шло и без них:

"Издевательское отношение немцев было одинаково ко всем попавшим в этот лагерь. За всякие "проступки" били резиновыми плетками. Пример: если военнопленный вышел из строя, его, кроме побоев, лишали пищи. За взятую доску или щепки для приготовления пищи взявший подвергался избиениям. Был случай, когда женщину избили до смерти за то, что в не приспособленную для детей уборную упал ее ребенок".

В день умирали до 150 человек. Всего из 80 тысяч узников погибли не меньше половины. Для сравнения, в печально известном концлагере "Бухенвальд" погибли 56 тысяч человек – но не за два года, а за 9 лет. По генеральному плану "Ост" всю брянскую землю, как и соседние области, предполагалось зачистить от советских граждан. Сторонники идеи национального превосходства в годы войны нашлись и на соседней украинской земле. Это следует из документов, рассекреченных ФСБ России. Лагерь охранял отряд 615-го украинского батальона, который входил в карательный полк "Десна".

"Брали на службу коллаборационистов различных национальностей. И в том числе украинских, которые попадались к ним, шли на службу. Многие из них избежали наказания и оказались после войны в различных регионах Европы. В той же самой Германии. В Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании. Там вот этих коллаборационистов, особенно украинских, тщательно скрывали, не выдавали Советскому Союзу", - рассказал научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

Установить имена пленных и надзирателей "Дулага-142" – теперь общая задача поисковиков и следователей.

"Эти мероприятия проводятся в рамках общего уголовного дела о геноциде народов Советского Союза. Работа следствия по установлению всех обстоятельств этого преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После освобождения Брянской области в 43-м в корпусах вновь наладили военное производство. Объект был нужен фронту и считался секретным. Этот статус у 85-го ремонтного завода сохранялся несколько десятилетий. Поиски стали возможны лишь два года назад. Впереди очень много кропотливой работы. Когда последние останки узников будут подняты на поверхность, начнется создание на месте лагеря мемориального комплекса.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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