В "Единой России" подводят итоги праймериз

Голосование вызвало большой интерес граждан

Партия "Единая Россия" завершила предварительное голосование по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. Во всех регионах страны гражданам предложили самим определить, кого они хотели бы видеть в партийном списке. Отбор вызвал большой интерес граждан: свыше 11 миллионов избирателей приняли участие в голосовании. Оно проходило как очно, так и в электронном виде.

Электронные ключи, на каждом из которых - фрагмент кода доступа, одновременно запускают систему подсчета голосов. Чтобы исключить вмешательство в ход онлайн-голосования, шифр сначала разделили на 4 части, теперь же - вернули в исходное состояние.

Онлайн за прошедшую неделю проголосовали более шести миллионов человек. Еще пять миллионов пришли на избирательные участки, работавшие в 42 регионах.

"Это самое масштабное предварительное голосование за всю историю праймериз, которые проводила "Единая Россия". Более 11 миллионов человек приняли участие в голосовании", - заявил Дмитрий Медведев.

А вот жалоб на возможные нарушения, наоборот, стало на порядок меньше. Поступившие обращения, в основном, связаны с несущественными процедурными вопросами, так что на ход праймериз они не повлияли.

"Если в Пермском крае пять лет назад было 400 жалоб, то сейчас их всего четыре, потому что электронный формат предполагает быстрое реагирование и возможностей для разных трактовок заметно меньше", - сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Карелин.

Были во время голосования и попытки хакерских атак. В том числе из-за рубежа. Их удалось отразить и пресечь.

Эти предварительные выборы - уникальный пример. "Единая Россия" - единственная политическая сила, которая ведет отбор кандидатов подобным образом. Сами избиратели решают, кто достоин представлять партию. Из победителей сформируют списки кандидатов в Госдуму, а также в местные законодательные собрания. Конкуренция - высочайшая. На место в списке претендовало минимум 13 человек.

Важно, что действующие депутаты от "Единой России" соревновались наравне с не состоящими в партии кандидатами. Такими как, например, руководитель "Российских студенческих отрядов" Михаил Киселев - он лидирует сейчас в Томской области. Победителями голосования в Москве стали главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Владимир Ресин.

Подсчитали в столице и голоса по одномандатным округам. Их представят, в частности, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко и телеведущий Евгений Попов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил от родной для него Саратовской области. А вот экс-солистка "Тату" Юлия Волкова, выпустившая предвыборный ролик, который наделал немало шума, в Ивановской области проигрывает. Окончательные списки кандидатов на выборы в сентябре партийный съезд "Единой России" утвердит 19 июня.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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