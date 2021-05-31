Ограничения на авиасообщение с Турцией продлятся после 1 июня

Приостановлены также полеты в Танзанию

Надежды российских любителей отдыха на турецких курортах на возобновление авиасообщения с этой страной в полном объеме с 1 июня не оправдались. Ограничения сохранятся еще на некоторое время, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе в коронавирусом.

Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю, их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Предполагалось, что такой режим будет действовать до 1 июня. Однако, по данным источников, его решено продлить. Также приостановлены полеты в Танзанию.

Причиной ограничений стала новая вспышка коронавируса в Турции. С началом весны число новых случаев COVID-19 в стране достигало 60 тысяч в сутки. Сейчас ситуация улучшилась, однако все еще остается напряженной. Ранее о продлении ограничений со стороны России сообщили турецкие СМИ и некоторые Telegram-каналы.

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