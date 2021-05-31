Прага подготовила запрос к Москве о компенсации за взрывы во Врбетице

Чехи требуют 1 миллиард крон

Прага подготовила проект запроса к Москве о выплате компенсации за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Чешские власти ведут работу в этом направлении, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

"Мы работаем над этим совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект. Мы еще ожидаем информации от органов, ведущих расследование уголовного преступления. Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к России с требованием выплаты за ущерб", - сказал Кулганек журналистам. Ранее сообщалось, что Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 миллиард крон – это примерно 39 миллионов евро.

С заявлением о причастности Москвы к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году власти Чехии выступили 7 апреля. Прага выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. Российский МИД назвал чешскую голословной и надуманной и выслал в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, передает ТАСС.

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