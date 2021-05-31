В "Единой России" подвели итоги предварительного голосования в Москве

Стало известно о результатах голосования по партийному списку

Предварительное голосование "Единой России" вызвало огромный интерес среди кандидатов. Об этом заявил в понедельник занимавший ранее должность секретаря Московского городского реготделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский, подводя итоги праймериз.

По его словам, оргкомитет зарегистрировал 425 человек. "Всего за кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, проголосовало 473 тысячи 812 избирателей", - сообщил Метельский.

При этом явка составила более 6%, что, по словам Метельского, "достойное продолжение внутрипартийного голосования".

Также стало известно о результатах голосования по партийному списку. В первую тройку вошли Петр Толстой, Марьяна Лысенко и Владимир Ресин. Всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, 19 июня утвердит съезд партии, сообщил Метельский.

Напомним, секретарем Московского городского регионального отделения партии избран член высшего совета "Единой России" Петр Толстой.

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