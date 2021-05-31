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Российский Су-27 "проводил" американский бомбардировщик от границы России

21:44
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Инцидент произошел над Балтикой

Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н пытался приблизиться к российской границе над Балтийским морем. В воздух был поднят российский Су-27, который сопроводил американский самолет, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Су-27 перехватил бомбардировщик США над Балтикой

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель 31 мая.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - отметили в Минобороны.

Российский летчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Су-27 сопроводил американский самолет над акваторией Балтийского моря. Нарушения государственной границы не допущено.

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