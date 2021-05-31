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Зеленский попросил у Германии автоматы и броневики

22:05
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Американские джипы Hummer украинского лидера не устраивают

Украина хотела бы получить от Германии вооружения. В списке – автоматические винтовки и радиоаппаратура. А еще бронированные машины, в производстве которых ФРГ занимает лидирующие позиции в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский решил увеличить численность украинской армии

"Автоматические винтовки, аудиоаппаратура - многое другое… Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Угрозой для Киева президент Украины считает создание союзного государства России и Белоруссии. Зеленский опасается, что в интеграционные процессы Москвы и Минска будет включена оборона – и тогда они будут оказывать на Незалежную серьезное давление.

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