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Москвичам пообещали скорое открытие купального сезона

22:27
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Нежиться на пляже можно будет через две недели

Москвичам пообещали скорое открытие полноценного купального сезона. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, подходящая погода установится 12-13 июня.
Купальный сезон официально открылся в Подмосковье

"К 12-13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора одобрили восемь зон для купания в водоемах Москвы. Это Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, а также Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро в Зеленограде.

В целом по России лето будет, по данным метеоролога, умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам. Средняя температура воздуха лишь немного — на 0,5–1,5 градуса — превысит многолетние показатели: ночью +12,3, днем +22,1.

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