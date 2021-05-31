Москвичам пообещали скорое открытие купального сезона

Нежиться на пляже можно будет через две недели

Москвичам пообещали скорое открытие полноценного купального сезона. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, подходящая погода установится 12-13 июня.

"К 12-13 июня, суббота-воскресенье, откроется полноценный купальный сезон", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора одобрили восемь зон для купания в водоемах Москвы. Это Путяевский пруд, озеро Белое, озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, а также Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро в Зеленограде.

В целом по России лето будет, по данным метеоролога, умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам. Средняя температура воздуха лишь немного — на 0,5–1,5 градуса — превысит многолетние показатели: ночью +12,3, днем +22,1.

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