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Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

23:28
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Среди них - Австрия и Хорватия

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение восемью странами – а именно с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное - с Албанией. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Из Москвы в Вену и в Будапешт рейсы будут летать два раза в неделю, а из Москвы в Бейрут — один раз, говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Также стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Такое решение принято "с учетом сложной эпидемиологической обстановки" в странах.

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