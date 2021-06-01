Глава ВТБ оценил риски отключения России от SWIFT

Этот вопрос потребует участия европейских правительств

Глава ВТБ Андрей Костин дал интервью РБК, в котором, в частности, ответил на вопрос, ожидает ли он, что Россию отключат от SWIFT - межбанковской системы передачи информации о платежах. По его словам, шансы на это невелики, особенно если учитывать, что этот вопрос потребует участия европейских правительств.

"Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков", - добавил Костин.

Ранее на этой неделе директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что против России раскручивается "санкционная спираль" и система SWIFT, к которой сегодня подключены более 11 тысяч организаций по всему миру, может быть в эту спираль вовлечена.

Прежде в Москве не раз отмечали, что разрабатывает варианты реагирования, если данная мера все же будет принята.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram