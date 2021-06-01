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МИД объяснил восстановление военной инфраструктуры России в Арктике

08:10
  • вторник
  • 01 июня 2021

Это делается для обеспечения обороноспособности страны

Как сообщил в беседе с РИА "Новости" посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов, восстановление Россией военной инфраструктуры в Арктике, утраченной в 1990-е годы, производится для обеспечения обороноспособности страны.
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Это имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики страны, продолжил собеседник агентства, так как именно в Арктической зоне производятся более 10% ВВП.

При этом Корчунов заметил, что в интересах России - обеспечение поступательного социально-экономического развития Арктической зоны.

Ранее стало известно, что НАТО на саммите в июне планирует обсудить наращивание военных возможностей России в Арктике. Прежде западные СМИ писали, что Москва скапливает в Арктике "беспрецедентную военную мощь".

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