Стали известны подробности введения в России отцовского капитала

Общественная палата направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разработать федеральный проект "Многодетная страна", включив его в национальный проект "Демография". Об этом во вторник пишет РИА "Новости".

Уточняется, что в документ намерены включить дополнительные меры поддержки многодетных семей. Как считает Рыбальченко, тех восьми процентов от инвестиций, что сегодня идут на эти цели, недостаточно.

Авторы инициативы предлагают, в частности, ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей. Предоставлять его будут при рождении трех и более детей в одной семье.

Кроме того, озвучиваются планы ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемое до совершеннолетия младшего.

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