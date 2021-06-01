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Назван средний размер страховой пенсии в России

08:14
  • вторник
  • 01 июня 2021

За год он увеличился почти на 6%

Как следует из доклада Счетной палаты за первый квартал, на который ссылается ТАСС, на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии в России составил 16789 рублей.
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"Что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", - уточняется в отчете.

Также в Счетной палате сообщили, что на 1 января число получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило 2,9 миллиона человек. За год оно сократилось на 0,7%.

Всего в первом квартале 2021-го в бюджет Пенсионного фонда России поступило 2 триллиона 87 миллиардов рублей. Доля в прогнозируемом годовом объеме - 22,9%.

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