Назван средний размер страховой пенсии в России

За год он увеличился почти на 6%

Как следует из доклада Счетной палаты за первый квартал, на который ссылается ТАСС, на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии в России составил 16789 рублей.

"Что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", - уточняется в отчете.

Также в Счетной палате сообщили, что на 1 января число получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило 2,9 миллиона человек. За год оно сократилось на 0,7%.

Всего в первом квартале 2021-го в бюджет Пенсионного фонда России поступило 2 триллиона 87 миллиардов рублей. Доля в прогнозируемом годовом объеме - 22,9%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram