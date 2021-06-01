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Россияне рассказали, как давно уже не были в отпуске

08:24
  • вторник
  • 01 июня 2021

Треть граждан - уже больше двух лет

Сервис "Работа.ру" провел исследование и выяснил, что 33% граждан России уже больше двух лет не были в отпуске, при этом еще 15% не отдыхали больше года.
Названы работники, которые часто ходят в отпуск

"Каждый десятый респондент отметил, что был в отпуске меньше месяца назад. Еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% - 3-6 месяцев назад", - уточняется в публикации ТАСС.

Чаще всего, продолжили аналитики, россияне уходят в отпуск на две недели. Именно такой вариант ответа выбрали 45% участников опроса. Каждый десятый берет отпуск на неделю, 19% - более, чем на две недели.

Вместе с тем в Федеральной службе судебных приставов агентству рассказали, что на сегодняшний день более 5 миллионов россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов. Среди регионов лидером по этому показателю стала Кубань, на втором месте - Башкирия, Москва замыкает тройку.

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