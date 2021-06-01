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Зачем США шпионят за союзниками по НАТО

09:20
  • вторник
  • 01 июня 2021

Игорь Коротченко прокомментировал новый виток шпионских скандалов на Западе

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили новый виток шпионских скандалов на Западе. Почему европейцы так сдержанно реагируют на слежку американских спецслужб? Зачем Вашингтону нужен подобный контроль за союзниками по НАТО? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Новость состоит в том, что нет никакой публичной реакции. С одной стороны, это удивляет, с другой – показывает, кто в доме хозяин. Не смеют европейские политики предъявлять претензии АНБ США и президенту Джо Байдену - как и раньше не предъявляли по другим фактам электронного шпионажа", - сказал эксперт.

По его словам, Вашингтону понадобилось шпионить за европейскими союзниками лишь для подтверждения их лояльности.

Полный комментарий Коротченко смотрите в видео.

Накануне на Западе с новой силой разгорелись шпионские страсти. По данным датских и немецких СМИ, спецслужбы Дании по поручению Агентства национальной безопасности США на протяжении нескольких лет вели слежку за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Особый интерес для шпионов представляли канцлер Германии Ангела Меркель и нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент ещё глава МИД ФРГ.

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