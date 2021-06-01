Фальшивые вакансии и онлайн-курсы: как не попасть в ловушку мошенников

Преступники готовы пойти на всё, чтобы получить ваши личные данные

Работа на любой вкус, зарплата высокая, квалификации и образования не требуется! Пройти мимо такого объявления самый отъявленный тунеядец не сможет, а уж какая для студентов подработка к лету. Новый вид мошенничества пошел в массы. Хорошую работу с высокой зарплатой обещают. Главная задача фейкового работодателя - заставить соискателя открыть счет в банке, передать все данные доброму дяде, а лучше подключить дистанционное обслуживание, чтобы быстрее зарплату перечислять. Оформить кредит на работника – дело нескольких минут.

Поисковик выдает на запрос "работа без диплома" длинный список. Без квалификации и подтвержденной специальности предлагают вакансии грузчика, разнорабочего и комплектовщика-укладчика с зарплатой 50-60 тысяч рублей. Примерно столько же обещают уборщикам-уборщицам. Тем, кому претит физический труд, предлагают за 100 тысяч поработать на должности "Гуру продаж". Нет. Никто не утверждает, что именно здесь притаились мошенники. Но прежде чем стать гуру и продать что-то, придется пройти обучение, показать мотивированность и способность к развитию и так далее.

Онлайн-курсы – зарабатывай, как Билл Гейтс, не вставая с дивана - словно пылесос тянут деньги с желающих подработать или разбогатеть. Личностный рост за круглую сумму – тоже популярная схема. Насколько вы подрастете, пока наставники будут делить Ваши деньги, неизвестно.

А уж сколько желающих помочь вам по телефону расстаться с деньгами. Представляясь работниками правоохранительных органов, они предупреждают, что ваш счет используют мошенники, и они, конечно, готовы помочь, если Вы начнете сотрудничать и передадите личные данные. Липовые представители банков сообщают о сомнительных операциях, о закрытых счетах и выманивают номера кредитных карт с пин-кодами. И ведь люди верят! Граждане, шагнувшие в цифровую эпоху, совершают привычные действия, но отправка одного СМС по просьбе мошенников может легко оставить вас без сбережений. Да еще и в долгах. Великий комбинатор, сын турецкого подданного Остап Сулейман Берта-Мария Бендер тихо плачет в стороне со своими старомодными методами.

Ваш родственник попал в беду, вы получили приз, заплатите налог. На сайте МВД каждый день появляются сообщения о мошенниках и даже список самых популярных способов отъема денег у граждан. Предупреждает полиция, предупреждает прокуратура. Ролики в соцсетях призывают к бдительности.

Мошенникам всё едино, что на бедного студента кредит повесить, что у бабули гробовые выманить. А уж высокооплачиваемая работа без квалификации… Не покупайтесь на эти обещания. Стать гуру фондового рынка, без всяких навыков получать хорошую зарплату, зарабатывать сто тысяч в день, лежа на диване. Скорее всего, и дивана лишитесь, и ста тысяч, если они у вас есть. Читая эти заманчивые обещания, не будем забывать, что чаще всего в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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