Пенсия, запреты и маркировка: как изменится жизнь россиян с 1 июня

Изменения уже вступили в силу

В России с 1 июня вступает в силу ряд новых законов и изменений. Официально открывается купальный сезон, во многих детских лагерях начались первые смены. Половину стоимости путевок можно вернуть по программе кешбэка. Ее действие продлено до 31 августа.

С 1 июня, чтобы получить увеличенную доплату к пенсии, необходимо подать заявление. Такой порядок, например, касается пенсионеров на Крайнем Севере - им нужно подтвердить факт проживания в регионе. До этого из-за пандемии действовало автоматическое продление. Кроме того, увеличивается прибавка к пенсии для граждан старше 80 лет. Она составит 6044 рубля.

С этого дня начнёт работать Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Власти на местах будут обязаны не реже четырёх раз в сутки сообщать СМИ об обстановке в зоне бедствия, спасательных работах и других мерах.

Ряд изменений касается сферы мобильной связи. Вступает в силу закон о борьбе с "серыми" SIM-картами и блокировке украденных смартфонов. В частности, sim-карты теперь нельзя продавать вне салонов связи, за некоторыми исключениями.

А ещё с 1 июня вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. На упаковке разместят двумерный защитный код.

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