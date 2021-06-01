В Красноярском крае готовятся к приходу сильного паводка

Вода стремительно поднимается

Сложная обстановка на юге Красноярского края. Там затоплены уже сотни дачных участков, вода подошла к жилым домам. 14 поселков отрезаны от районных центров, передает "ТВ Центр".

Силами МЧС проводится эвакуация жителей. Спасатели развозят медикаменты и продукты, восстанавливают разрушенные паводком дороги. В столице региона в последний весенний день вода в Енисее поднялась до 363 см, при критическом уровне в 390 см, нижний ярус набережной уже несколько дней под водой. Из-за быстрого таяния снега в горах на Красноярской ГЭС пришлось увеличить сброс воды, это приводит к подтоплениям и других низинных участков.

В столице Тывы, где действует режим ЧС, вторая волна паводка. В Кызыле подтоплены более 40 жилых домов. На помощь жителям пришли военные. Более ста специалистов мотострелкового соединения ЦВО, 60 единиц техники задействованы в укреплении дамбы.

А в Тулуне Иркутской области, где накануне ввели режим повышенной готовности, уровень реки Ия начал снижаться. В течение суток от воды освободилась подтопленная автотрасса и дачные поселки. Спасатели продолжают дежурить в населенных пунктах, где угроза сохраняется. Для постоянного мониторинга обстановки они используют беспилотники.

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