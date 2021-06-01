ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Красноярском крае готовятся к приходу сильного паводка

08:32
  • вторник
  • 01 июня 2021

Вода стремительно поднимается

Сложная обстановка на юге Красноярского края. Там  затоплены уже сотни дачных участков, вода подошла к жилым домам. 14 поселков отрезаны  от районных центров, передает "ТВ Центр".

Силами МЧС проводится эвакуация жителей. Спасатели развозят медикаменты и продукты, восстанавливают разрушенные паводком дороги. В столице региона в последний весенний день вода в Енисее поднялась до 363 см, при критическом уровне в 390 см, нижний ярус набережной уже несколько дней под водой. Из-за быстрого таяния снега в горах на Красноярской ГЭС пришлось увеличить  сброс воды, это приводит к подтоплениям и других низинных участков.

В столице Тывы, где действует режим ЧС, вторая волна паводка. В Кызыле подтоплены более 40 жилых домов. На помощь жителям пришли военные. Более ста специалистов мотострелкового соединения ЦВО, 60 единиц техники задействованы в укреплении дамбы.

А в Тулуне Иркутской области, где накануне ввели режим повышенной готовности, уровень реки Ия начал снижаться. В течение суток от воды освободилась подтопленная автотрасса и дачные поселки. Спасатели продолжают дежурить в населенных пунктах, где угроза сохраняется. Для постоянного мониторинга обстановки они используют беспилотники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.