"Они всё сожгли дотла": Медведев - об отношениях Москвы с Западом

Но относиться к сложившимся обстоятельствам зампред Совбеза предлагает без фатализма

Лидер "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью газете "Коммерсант", что Москва устала от конфронтации с Западом, однако надо понимать - не российские власти раскрутили эту спираль.

"Запад, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения", - подчеркнул собеседник издания, добавив - "они же все разрушили, сожгли дотла".

По словам Медведева, не стоит при этом считать, что Россия всегда и во всем права, а Запад - наоборот, но все же относиться к сложившимся обстоятельствам следует без фатализма.

Как считает зампред Совбеза, добрые отношения с западным миром еще можно вернуть.

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