Россия расширит железнодорожное сообщение с Белоруссией

В частности, увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск

Россия возобновляет авиасообщение с государствами, в которых обстановка по коронавирусу улучшилась. Уже завтра в расписания вернутся регулярные рейсы Москва-Лондон.

Как сообщил оперативный штаб, с 10 июня возобновятся регулярные полеты еще по 8 направлениям. Это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия.

Чартером можно будет добраться до Албании.

С 10 июня будет увеличено число авиарейсов в Грецию, Египет, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, а ещё в Сербию и Германию. При этом, кроме Берлина, из Москвы также можно будет вылететь в Мюнхен.

По маршруту Москва-Минск с 10 июня будут летать до 10 самолётов в неделю. Кроме того, по железной дороге в российскую столицу можно будет добраться из Гомеля и Полоцка, а в поездах "Ласточка", которые курсируют между Москвой и Минском, увеличат количество вагонов, передает "ТВ Центр".

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