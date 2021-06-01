В Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек

Произошло это в провинции Пенджаб

Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", несколько несчастных случаев произошло в Пакистане, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, как минимум трое получили ранения.

Уточняется, что случилось это в провинции Пенджаб. В одном из домов города Окара обрушилась крыша, в другой части провинции рухнула стена здания.

При этом один человек стал жертвой удара молнии.

Ранее Метеорологический департамент Пакистана предсказывал в разных частях страны грозы с сильными ветрами.

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