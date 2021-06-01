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В Москве появилась вакцина "КовиВак"

08:45
  • вторник
  • 01 июня 2021

Пока доступно 3 тысячи доз

В медицинские учреждения Москвы поступила разработанная Центром имени Чумакова вакцина "КовиВак". Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В настоящее время в городе доступно 3 тысячи доз "КовиВака". Прививать им начнут в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации, пишет РБК.

Ранее в Москве для вакцинации от населения использовали две вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Всего в России зарегистрировано четыре препарата - ранее разрешение на использование получили "КовиВак" и "Спутник Лайт".

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